《汇市简讯》英镑/美元趋涨,但处于超买水准令人谨慎

0045GMT * 亚洲开盘非常淡静,整理周五的涨幅 * 英国企业信心指数降至20年低点 * 周五高点1.6035与低点1.5923分别是初步支撑/阻力位 * 超买的动量指标进一步攀升 * 5日,10日和20日移动均线处于超买水准,应该谨慎. --编译 张涛; 审校 戴素萍