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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
  
  中国招商证券(600999.SS)20亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行/农行等主承
  江苏盐业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  常山股份(000158.SZ)2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承
  中石油集团200亿元六年期中期票据10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行及中信银行主承
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  二、新债上市:

  农业发展银行250亿元七年期固息债120416,票面利率3.99%
  广州农商行35亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1220011,票面利率5.99%
  义马煤业集团10亿元五年期中票1282324,票面利率5.44%
  大唐集团50亿元九个月期超短期融资券011211002,票面利率3.95%
  中电投集团35亿元六个月期超短融011210004,票面利率3.90%
  招商局集团26亿元三个月期超短融011213002,票面利率3.85%
  滨海投资集团3亿元一年期短融041252035,票面利率6.50%
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  三、缴款: 
  
  中化股份20亿元六个月期超短融
  中铝公司50亿元一年期短融
  江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融
  深圳特发集团6亿元一年期短融
  神华集团100亿元五年期中票
  陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票
  北大方正集团共计30亿元两/五年期中票
  财政部300亿元七年期固息国债120016,票面利率3.25%
  江西和济投资公司10亿元七年期固息债1280266,票面利率8.00%
  亳州城投15亿元七年期固息债1280269,票面利率7.68%
  淮安开发控股公司12亿元七年期固息债1280272,票面利率7.20%
  曲靖开发投资公司6.5亿元七年期固息债1280270,票面利率7.25%
  重庆南川区惠农投资公司10亿元七年期固息债1280271,票面利率7.35%
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  四、还本付息:
  
  农业发展银行100亿元七年期投资人选择权(4+3)固息金融债050411到期兑付,票面利率2.60%
  财政部268.6亿元三年期固息国债090022到期兑付,票面利率2.18%
  财政部42.1亿元一年期储蓄式国债111713到期兑付,票面利率3.85%
  江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082301付息,票面利率6.20%
  上海城建30亿元10年期固息债088032付息,票面利率5.40%
  上海城建30亿元15年期固息债088033付息,票面利率5.50%
  国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088036付息,票面利率5.39%
  渤海银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092401付息,票面利率5.30%
  华新水泥(600801.SS)6亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082155付息,基本利差1.70%
  中国建筑(601668.SS)100亿元10年期发行人选择权(7+3)中票1082156付息,票面利率4.08%
  广发银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1119002付息,票面利率6.30%
  广东核电集团25亿元五年期中票1182242付息,票面利率5.93%
  京能国际20亿元三年期中票1182243付息,票面利率5.86%
  中煤集团山西金海洋能源公司9亿元五年期中票1182244付息,票面利率6.56%
  国家电网150亿元七年期固息债0980132付息,票面利率4.80%
  国家电网50亿元10年期固息债0980133付息,票面利率5.02%
  国家开发银行38.5亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债110236付息,基本利差-0.20%
  国开行261.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110237付息,基本利差0.80%
  江苏银行30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120007付息,票面利率6.48%
  营口港务集团24亿元五年期中票1182245付息,票面利率7.04%
  山东魏桥创业集团15亿元五年期中票1182246付息,票面利率7.80%
  中国铝业(601600.SS)50亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182247付息,票面利率5.86%
  中国人民银行1,000亿元三年期央行票据1001079付息,票面利率2.65%
  农发行190.2亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100410付息,基本利差0.45%
  新希望集团10亿元五年期中票1082157付息,票面利率4.52%
  财政部149.58亿元三年期储蓄式国债111714付息,票面利率5.58%
  财政部89.97亿元五年期储蓄式国债111715付息,票面利率6.15%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
  
  --虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格
(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.
[ID:nSB1767776]

  --国家海关今日公布8月进出口贸易数据               (7月贸易顺差251.5亿美元) 

    国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
              9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇

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