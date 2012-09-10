《中国债券市场每日交易备忘》--9月10日

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国招商证券(600999.SS)20亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),工行/农行等主承 江苏盐业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 常山股份(000158.SZ)2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 中石油集团200亿元六年期中期票据10:00-11:00招标(主体评级AAA),工行及中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农业发展银行250亿元七年期固息债120416,票面利率3.99% 广州农商行35亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1220011,票面利率5.99% 义马煤业集团10亿元五年期中票1282324,票面利率5.44% 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券011211002,票面利率3.95% 中电投集团35亿元六个月期超短融011210004,票面利率3.90% 招商局集团26亿元三个月期超短融011213002,票面利率3.85% 滨海投资集团3亿元一年期短融041252035,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 中化股份20亿元六个月期超短融 中铝公司50亿元一年期短融 江苏国信资产管理集团12亿元一年期短融 深圳特发集团6亿元一年期短融 神华集团100亿元五年期中票 陕西有色金属控股集团30亿元五年期中票 北大方正集团共计30亿元两/五年期中票 财政部300亿元七年期固息国债120016,票面利率3.25% 江西和济投资公司10亿元七年期固息债1280266,票面利率8.00% 亳州城投15亿元七年期固息债1280269,票面利率7.68% 淮安开发控股公司12亿元七年期固息债1280272,票面利率7.20% 曲靖开发投资公司6.5亿元七年期固息债1280270,票面利率7.25% 重庆南川区惠农投资公司10亿元七年期固息债1280271,票面利率7.35% ============================================================================== 四、还本付息: 农业发展银行100亿元七年期投资人选择权(4+3)固息金融债050411到期兑付,票面利率2.60% 财政部268.6亿元三年期固息国债090022到期兑付,票面利率2.18% 财政部42.1亿元一年期储蓄式国债111713到期兑付,票面利率3.85% 江苏银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082301付息,票面利率6.20% 上海城建30亿元10年期固息债088032付息,票面利率5.40% 上海城建30亿元15年期固息债088033付息,票面利率5.50% 国家开发投资公司30亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债088036付息,票面利率5.39% 渤海银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092401付息,票面利率5.30% 华新水泥(600801.SS)6亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082155付息,基本利差1.70% 中国建筑(601668.SS)100亿元10年期发行人选择权(7+3)中票1082156付息,票面利率4.08% 广发银行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1119002付息,票面利率6.30% 广东核电集团25亿元五年期中票1182242付息,票面利率5.93% 京能国际20亿元三年期中票1182243付息,票面利率5.86% 中煤集团山西金海洋能源公司9亿元五年期中票1182244付息,票面利率6.56% 国家电网150亿元七年期固息债0980132付息,票面利率4.80% 国家电网50亿元10年期固息债0980133付息,票面利率5.02% 国家开发银行38.5亿元七年期浮息(三个月shibor基准)金融债110236付息,基本利差-0.20% 国开行261.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110237付息,基本利差0.80% 江苏银行30亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1120007付息,票面利率6.48% 营口港务集团24亿元五年期中票1182245付息,票面利率7.04% 山东魏桥创业集团15亿元五年期中票1182246付息,票面利率7.80% 中国铝业(601600.SS)50亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1182247付息,票面利率5.86% 中国人民银行1,000亿元三年期央行票据1001079付息,票面利率2.65% 农发行190.2亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100410付息,基本利差0.45% 新希望集团10亿元五年期中票1082157付息,票面利率4.52% 财政部149.58亿元三年期储蓄式国债111714付息,票面利率5.58% 财政部89.97亿元五年期储蓄式国债111715付息,票面利率6.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格 (PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力. [ID:nSB1767776] --国家海关今日公布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差251.5亿美元) 国家统计局9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/曹巍浩; 审校 丁淑琴/李宏薇
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。