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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:11 BJT

〔美国个股〕美国财政部宣布减持180亿美元AIG股票,持股比例降至20%

* AIG将回购最多50亿美元股票

* 减持股票可能促使AIG受到美联储的监管

路透纽约9月9日电---美国财政部宣布,将出售所持世界最大保险商--美国国际集团(AIG)(AIG.N)的大部分股票,使得美国政府自四年前对AIG施以援手以来,首次变成少数股东.

尽管外界普遍预期财政部会在本月出售AIG的股票,但售股规模高达180亿美元仍出乎意料,此举将导致政府对AIG的持股比例从目前的53%下降至20%左右.

周日宣布的售股行动将给AIG带来很多改变,目前最重要的变化是,由于AIG旗下有一家小银行,其将作为储蓄和贷款控股公司而受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)的监管.但财政部也将不能掌控后续售股的条款.

AIG表示,将回购最多50亿美元财政部出售的股票.AIG上周抛售了部分友邦保险(1299.HK)股票,为回购自身股票筹集资金.

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