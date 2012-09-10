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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 09:27 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元可能出现衰竭性缺口

0102GMT * 英镑/澳元上周触及61.8%费波纳奇回档位,并且下跌 * 9月初的向上跳空缺口已被填补 * 可能出现"衰竭性缺口(消竭性裂口)"--汇价走势疲弱 * 料很快跌至1.527的支撑位 * 技术图表(link.reuters.com/zek42t).(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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