〔加拿大经济〕8月新增3.4万个就业,悉数弥补上月失去的岗位(更新版)

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
(新增细节)
路透渥太华9月7日电---加拿大统计局周五公布数据显示,该国8月新增3.43万个就业岗位,弥补了上月失去的3.04万个岗位,恢复近期就业人数缓慢净增长的趋势.
就业增幅超出路透调查分析师的预估.分析师平均预期新增就业岗位1万个,最高预估为增加2.5万个.
所有新增的岗位均为兼职,而7月兼职就业人数则为下降.失业率维持在7.3%,符合预期,有更多人在8月寻找工作.
"这或将支持加拿大央行已然强硬的立场.近期国内许多数据令人失望,因此对于加元而言是利多因素,"Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton说.
加拿大已经收复经济衰退时期丢掉的所有工作岗位,就业人数较2011年8月高出17.66万人,其中几乎全部来自全职岗位.
加拿大央行总裁卡尼和财长费海提均表示对就业数据感到欢欣鼓舞,但警告称并非所有都那么乐观.
"自衰退以来,我们的整体就业表现一直非常强劲,"卡尼周五在记者会上表示.
"绝大部分增加的就业岗位都来自民间部门,基本是全职岗位.就业市场仍然存在疲弱之处,这影响到货币政策的实施.这是政策如此宽松的原因之一,"他说.
财长费海提称,"存在源于境外的挑战,不管是来自欧洲还是美国,加拿大都不能免受其影响."(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月