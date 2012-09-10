〔加拿大经济〕8月新增3.4万个就业,悉数弥补上月失去的岗位(更新版)

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路透渥太华9月7日电---加拿大统计局周五公布数据显示,该国8月新增3.43万个就业岗位,弥补了上月失去的3.04万个岗位,恢复近期就业人数缓慢净增长的趋势.

就业增幅超出路透调查分析师的预估.分析师平均预期新增就业岗位1万个,最高预估为增加2.5万个.

所有新增的岗位均为兼职,而7月兼职就业人数则为下降.失业率维持在7.3%,符合预期,有更多人在8月寻找工作.

"这或将支持加拿大央行已然强硬的立场.近期国内许多数据令人失望,因此对于加元而言是利多因素,"Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton说.

加拿大已经收复经济衰退时期丢掉的所有工作岗位,就业人数较2011年8月高出17.66万人,其中几乎全部来自全职岗位.

加拿大央行总裁卡尼和财长费海提均表示对就业数据感到欢欣鼓舞,但警告称并非所有都那么乐观.

"自衰退以来,我们的整体就业表现一直非常强劲,"卡尼周五在记者会上表示.

"绝大部分增加的就业岗位都来自民间部门,基本是全职岗位.就业市场仍然存在疲弱之处,这影响到货币政策的实施.这是政策如此宽松的原因之一,"他说.

财长费海提称,"存在源于境外的挑战,不管是来自欧洲还是美国,加拿大都不能免受其影响."(完)