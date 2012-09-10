〔路透专访〕中投监事长金立群称,中国经济今年有望实现7.5%的增长目标

路透墨西哥城9月7日电---中国投资公司(CIC)监事长金立群周五表示,中国经济2012年能实现7.5%的目标增长率,中国政府会确保增长速度不会降至太低水准.

金立群表示,中国希望把经济引向可持续增长的道路上来,但对经济放缓不会"掉以轻心".中国经济放缓让人担忧全球能否经受住欧债危机深化带来的冲击.

"中国政府有意将增长率目标从8%降至7.5%,我认为我们2012年能够实现7.5%的增长率,"金立群在参加墨西哥城一次国际主权财富基金会议的间隙对路透记者表示.

金立群曾担任过中国财政部副部长.他表示,只要中国经济能保持7%以上的增长率,就不会对中国和全球其他地区产生负面影响.