〔路透专访〕中投监事长金立群称,中国经济今年有望实现7.5%的增长目标

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透墨西哥城9月7日电---中国投资公司(CIC)监事长金立群周五表示,中国经济2012年能实现7.5%的目标增长率,中国政府会确保增长速度不会降至太低水准.
金立群表示,中国希望把经济引向可持续增长的道路上来,但对经济放缓不会"掉以轻心".中国经济放缓让人担忧全球能否经受住欧债危机深化带来的冲击.
"中国政府有意将增长率目标从8%降至7.5%,我认为我们2012年能够实现7.5%的增长率,"金立群在参加墨西哥城一次国际主权财富基金会议的间隙对路透记者表示.
金立群曾担任过中国财政部副部长.他表示,只要中国经济能保持7%以上的增长率,就不会对中国和全球其他地区产生负面影响.
"中国政府不会对此掉以轻心,政府在做很多事情帮助保持经济增长.在我看来,如果中国经济能实现7%以上的增长率,就很好,"他说,并补充表示,对于未来五年来说实现这一目标"没有问题".
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。