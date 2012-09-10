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市场报道 | 2012年 9月 10日 星期一 09:27 BJT

〔标题新闻〕英国企业信心指数8月跌至20年低点89.1,连续第六个月下滑--BDO

* 该指数衡量对未来两季业务表现的预期,数据高于95表明预期业务恢复增长

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