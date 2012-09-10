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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 09:21 BJT

《中国报摘》--金融时报9月10日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛在亚太经合组织工商领导人峰会上演讲称,中国将实行更加积极主动的开放战略,并表示要加强基础设施建设,夯实经济发展基础.

* 其他:

--北京银行董事长闫冰竹表示,服务科技创新,既是金融企业的历史使命,更是经营转型的迫切要求,中小银行应努力打造科技型企业融资服务特色品牌,并建议将科技金融纳入国家战略.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 曾祥进

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