版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 09:45 BJT

〔中国期市〕沪铜触及四个月高位,受刺激政策憧憬和中国基建计划提振

路透上海9月10日电---上海期铜SCFcv1周一触及四个月最高位,因市场预计全球主要经济体将祭出经济刺激举措,而且中国批准了数十亿美元的基础设施建设计划.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐