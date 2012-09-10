版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 09:48 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货连续第四日下跌,生长季后期降水引发获利了结

路透悉尼9月10日电---美国大豆期货周一连续第四个交易日下跌,因生长季后期的降雨令交易商获利了结.在美国中西部地区遭遇56年来最严重的旱情之后,降雨有望挽救一些大豆收成.

芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆合约SX2下跌0.45%,至每蒲式耳17.28-3/4美元.上周五收跌1.14%.

12月小麦期货WZ2上涨0.22%,报每蒲式耳9.07美元.上周五为跳涨1.74%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐