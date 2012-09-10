阿里巴巴预期今年交易额超过亚马逊与eBay总和

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
(本文由路透中文网编译)
路透杭州9月8日电---中国最大电子商务企业阿里巴巴集团首席战略官曾鸣周六表示，预期阿里巴巴今年的交易额将超过亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)交易额的总和。
曾鸣对记者表示，阿里巴巴集团的目标是，未来5-7年淘宝年交易额达到3万亿元人民币。
阿里巴巴创始人马云去年曾表示，淘宝2012年交易额将达1万亿元人民币。阿里巴巴未透露淘宝线上销售占到集团总销售额的百分比，但淘宝是阿里巴巴集团的王牌，也是主要盈利来源。
曾鸣谈到美国顶尖零售电商网站亚马逊和eBay时说：“从他们（亚马逊和eBay）的年度报告中，我们进行了粗略的计算。去年我们的（交易额）都比较接近，但今年我们的增长速度要比他们快。今年我们的交易额有可能比他们要大。”
“当我们增长速度更快时，之间的差距也会越来越大。”（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。