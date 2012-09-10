〔中港个股〕中国太保拟向三机构配售H股,筹资103.95亿港元(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
(新增太保人士评论及背景)
* 太保定向增发H股,筹资103.95亿港元
* 三家政府机构参与配售
* 筹资用于补充资本金,股价变动不大
路透上海9月10日电---中国经济增长放缓,保险公司纷纷筹钱以补充资本金弹药.以市值计中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK),拟向三家海外政府机构定向增发H股,筹资规模为103.95亿港元.消息公布后,太保H股周一早盘小跌,A股则小涨.
公司周一刊登公告指出,计划参与此次配售的三家机构为新加坡政府投资有限公司、挪威银行和阿布达比投资局.H股发行价初步定为22.5港元,较上周四收市价折让约2.6%.筹集资金将全部用于补充资本金,支持公司业务发展.
"此次定向增发,可以算是未雨绸缪,进一步巩固太保在国内保险业的资本领先优势."中国太保相关人士指出,全球经济形势严峻,国内经济亦面临增长放缓的风险,未来一段时间内,宏观经济的不明朗可能继续主导资本市场出现动荡态势.
今年3月中国太保董事长高国富曾表示,目前资本足以支持今年业务发展,近期不会考虑筹资计划.不过上半年因业务快速发展及国内资本市场波动,太保集团的偿付能力充足率由去年末的284%降至271%.
截止6月底,太保的竞争对手--中国平安(601318.SS)(2318.HK)和中国人寿(2628.HK)(601628.SS)的偿付能力充足率分别为176.7%和230.56%.而保监会的要求是偿付能力充足率不低于150%.中国平安高层近期表示,希望能够完成260亿元人民币可转债的发行,以保证未来集团2-3年业务发展对资本金的需要.
业内人士指出,国内正在推进的保险新业务试点,亦对保险公司提出更高的资本支持需求.例如中国正选取部分城市进行税收递延型养老保险试点,有望年内推出;上月底国家发改委等发文,政府将招标选定商业保险机构承办大病医疗保险.
公告显示,中国太保上周五已与上述三家机构签署H股认购协议,新加坡政府投资公司拟认购价值约54.3亿港元的股份;挪威银行拟认购额约为37.2亿港元;阿布达比投资局认购额为12.4亿港元.
H股配售的先决条件,是四个月内取得中国保监会和中国证监会等相关部门批准,不过该期限可延长;同时还需获得香港联交所同意新股上市交易.
中国太保指定高盛(GS.N)旗下高盛(亚洲)有限公司担任本次发行的独家帐薄管理人和独家配售代理人.周一早盘,中国太保H股报22.8港元,跌0.20港元,或0.87%;A股报20.94元,涨0.14元,或0.67%.(完)
--发稿 林琦; 审校 屈桂娟
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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