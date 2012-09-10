〔中国能源〕中国第二轮页岩气招标包括20个区块--国土部

路透北京9月10日电---中国国土资源部周一公布第二轮页岩气招标,将包括20个区块,分布在重庆、贵州等八省市,具有资质的内资企业和中方控股的中外合资企业均可投标.

公告称,凡在中国境内注册,注册资本金在人民币3亿元以上,具有石油天然气或气体矿产勘查资质、或与已具有资质的企事业单位建立合作关系的内资企业和中方控股的中外合资企业,均可投标.

另外,本次招标出让的探矿权有效期为三年;20个区块总面积为2万平方千米,分布在重庆、贵州、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、河南八个省.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气.中国拥有全球最大的页岩气储备,并于2009年底推动页岩气的开采.国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.(完)

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