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货币新闻 | 2012年 9月 10日 星期一 10:17 BJT

〔日本政经〕首相野田佳彦誓言在一年内实现1%的通胀目标

路透东京9月10日电---日本首相野田佳彦在执政党党首选举中,誓言在一年内将取得1%的通胀目标.(完)

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