〔路透专访〕意大利没有理由请求欧盟援助--裕信银行执行长

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月16日
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
路透意大利切尔诺比奥9月7日电---意大利裕信银行(UniCredit)执行长周五对路透电视表示,意大利没有理由申请欧盟援助.裕信是意大利按资产计最大的银行.
裕信银行执行长Federico Ghizzoni在接受采访时还表示,该银行目前没有考虑买进更多的意大利公债.
在被问及是否认为意大利必须请求欧盟援助时,Ghizzoni表示,"我认为没有理由那么做."
Ghizzoni表示,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉宣布购债计划,显然有利于欧元区,但不会促使裕信银行立即开始购买意大利公债.
"我们现在没考虑这个选项.目前我们的策略没有改变,"Ghizzoni表示.截止到6月末,裕信银行持有410亿欧元(518亿美元)的意大利公债.
Ghizzoni表示,他预计下届意大利政府不会偏离现任政府的改革路线.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
--卷入股东混战的盈德气体遭到公司准收购方美国Air Products致函炮轰，指盈德对外披露内容失实，诸多阻挠尽职调查程序，又要求Air Products签署不合理的保密暂停协议。盈德晚上发信回覆，声称不支持任何试图仓卒使公司进行交易，从而＂廉价＂出售公司的方案。
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