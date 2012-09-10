〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额200亿元固息债,七年及20年各半

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透上海9月10日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(11日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,七年期和20年期各半.
公告显示,该期债为铁道部今年第五期铁路建设债券.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.其中,七年期招标利率区间为3.67%-4.67%,20年期为4.28%-5.28%.
该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、安信证券和中信证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.
该期债的具体投标时间为9月11日10:00-11:00.9月12日开始分销,当日上午12:00截止缴款.
今年以来,铁道部已累计发行四期共计850亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)
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--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
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