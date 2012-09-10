版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:15 BJT

〔中国新债〕铁道部周二招标发行总额200亿元固息债,七年及20年各半

路透上海9月10日电---中国铁道部周一公告称,将于周二(11日)在银行间债市招标发行总额200亿元人民币固息企业债,七年期和20年期各半.

公告显示,该期债为铁道部今年第五期铁路建设债券.采用单一利率(荷兰式)招标方式,均为固定利率,按年计息.其中,七年期招标利率区间为3.67%-4.67%,20年期为4.28%-5.28%.

该期债主承销商为申银万国证券、国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、安信证券和中信证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA.由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保.

该期债的具体投标时间为9月11日10:00-11:00.9月12日开始分销,当日上午12:00截止缴款.

今年以来,铁道部已累计发行四期共计850亿元的企业债;中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元,较去年同比增加五成.[ID:nSH0109473](完)

参看详情,请点选中国债券信息网(here)

--发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐