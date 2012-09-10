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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:04 BJT

〔标题新闻〕新西兰8月房价指数较上月上涨1.3%,较上年同期升6.1%--REINZ

注:新西兰房地产协会(REINZ)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E8JO00K]

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