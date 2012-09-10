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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:18 BJT

〔中国新债〕进出口行周四将招标发行100亿元固息金融债,期限一年

路透上海9月10日电---中国进出口银行周一公告称,将于周四(13日)招标发行100亿元人民币固息金融债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第14期金融债.具体条款如下:

第14期

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招标总量 100亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标时间 9月13日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 9月18日

发行期 9月13日-9月18日

上市日 9月20日

基本承销额 无

付息频率 到期一次还本付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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