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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:39 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索走势受菲国央行和银行间交易商操作抑制

0219GMT * 美元/菲律宾披索的走势受到菲律宾央行和银行间交易商获利了结的抑制 * 该货币对跌至2012年新低41.54,但不太可能会进一步走软 * 剩下的亚洲交易时间里,该货币对料在41.50-41.70区间交投 * 美元/菲律宾披索最新报41.55-41.57,迄今为止交投于41.54-41.61.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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