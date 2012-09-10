〔中国经济〕增加140亿元财政补贴家电和工业领域六类节能产品--新华

期货日报：大连棕榈油期货维持逢高沽空思路
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
路透北京9月10日电---中国扩大对节能产品的财政补贴范围.财政部等部委近日决定,将高效节能台式计算机、风机、变压器等六类节能产品纳入财政补贴推广范围,政策执行期暂定一年,中央财政将增加补贴140亿元人民币.
新华社周一报导引述财政部负责人称,将在消费品领域增加高效节能台式计算机和高效节能单元式空调,在工业领域新增风机、水泵、压缩机、变压器四类节能产品推广.
财政部负责人并称,新一轮扩大节能产品推广政策执行期暂定为一年,力争将高效节能产品市场份额提高到40%以上.为此中央财政将增加补贴140亿元,预计拉动消费或投资1,556亿元,实现年节电约313亿千瓦时.
该负责人称,扩大推广范围"既要充分挖掘家电类产品扩大消费的潜力,又要选择一些工业类高效节能产品,以此为杠杆来加快企业节能技术改造,在更大范围、更广领域实现节能降耗与拉动投资."
目前中国台式计算机保有量1.3亿台,年耗电312亿度,单元式空调年耗电3,500亿度;2011年中国工业领域风机、泵、压缩机、变压器四类产品的用电量占全社会用电量的40%以上,但系统运行效率比发达国家平均水平低20%以上.
财政部数据并显示,自2009年以来,全国已累计推广高效节能空调5,000多万台,节能汽车500多万辆,高效电机1,200多万千瓦,高效照明产品5.2亿只,拉动消费超过6,000亿元,直接形成的年节电量超过280亿千瓦时.
今年5月中旬,中国安排财政补贴265亿元人民币,启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器,推广期限暂定一年.[ID:nSB1550592]
报导引述财政部数字称,与今年1-5月份相比,6-7月份纳入推广范围的五大类家电销量同比降幅平均收窄了近12个百分点,其中平板电视、空调分别收窄了18个、20个百分点.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
棕榈油市场利多消息匮乏，而利空风险逐渐累积。产量恢复周期叠加季节性增产，后期供给充裕；全球棕榈油需求亮点不足，印度进口增速放缓，生物柴油提振作用有限；南美丰产施压美豆。棕榈油期价将振荡下跌，后期维持逢高沽空思路。(完)
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昨日，沪镍先抑后扬，之后维持振荡走势。持仓继续下降，成交有所增加。从中期来看，沪镍处于上行通道之中，均线维持多头排列，上方压力位在91450元/吨附近。从基面来看，菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯宣布废除该国近三分之一的未开发采矿项目合同，从而使得菲律宾的镍矿供应量大幅削减，从而引发全球镍矿供应短缺的忧虑情绪。但镍价上涨之势能否持续，还需要看这一事件的后续发展情况。从短期操作而言，沪镍前期多单可继续持有，短期可逢低少量吸纳试多。