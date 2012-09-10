〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,因预期将有更多刺激措施出台

更正-《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透惠灵顿/悉尼9月10日电---澳元和新西兰元周一持稳,此前两天曾大幅上涨,因美国和中国公布的经济数据疲软,巩固对出台更多刺激措施的期望.
澳元/美元AUD=D4持稳在1.0372美元,上周五攀升1%至两周高位1.0401美元.目前阻力位在约1.0400美元的9月7日高位,接下来阻力位为8月至9月跌势61.8%回档位1.0444.支撑位在1.0340/55.
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.0 增加1.35 全职就业人数(万人) -- 增加0.93 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.8% 5.8% 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 1月 -- 60.3% 2
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)