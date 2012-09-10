〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,因预期将有更多刺激措施出台

路透惠灵顿/悉尼9月10日电---澳元和新西兰元周一持稳,此前两天曾大幅上涨,因美国和中国公布的经济数据疲软,巩固对出台更多刺激措施的期望.

澳元/美元AUD=D4持稳在1.0372美元,上周五攀升1%至两周高位1.0401美元.目前阻力位在约1.0400美元的9月7日高位,接下来阻力位为8月至9月跌势61.8%回档位1.0444.支撑位在1.0340/55.