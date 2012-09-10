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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:34 BJT

〔韩国经济〕企划财政部公布经济刺激方案,包括减税逾20亿美元

路透首尔9月10日电---韩国周一公布了一项期待已久的经济刺激方案,其中包括减免逾20亿美元的税收,因该国经济在久拖不决的欧债危机影响下渐失动能.

企划财政部在声明中称,减税计划将使得纳税人节省2.3万亿(兆)韩元(20.3亿美元)个人所得税、房屋交易税以及汽车和大型家电国内消费税.

企划财政部表示,刺激方案规模今年或达到4.6万亿韩元,明年约为1.3万亿韩元.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

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