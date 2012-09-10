〔英国经济〕8月固定职位受聘人数降幅放缓--调查

路透伦敦9月10日电---周一公布的调查显示,英国8月固定职位受聘人数降速放缓,企业加快雇聘临时工.

尽管英国经济陷于衰退,但企业过去一年持续创造就业岗位,使得失业率小幅下降.

根据招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)及毕马威会计师事务所的联合调查,8月固定职位招募指数从上月的47.3升至48.4,读值低于50仍意味着下滑.

但REC表示,招聘机构报告临时工及合同工就业人数九个月来首次增长.

"8月的数据再度展现出英国就业市场具备极高的韧性,其表现继续超越预估,"REC首席执行官Kevin Green说.

伦敦在固定职位招聘方面再次录得最大降幅.REC上月曾表示,一些公司已决定等到奥运会结束后再招募人手.

不过,调查在全国各地发现众多令人鼓舞的迹象."在一些地区,进行招聘的公司数量出现增加,出现减少的地区降幅现在也不那么明显.进程或许缓慢,但我们可能很快看到复苏的初步迹象,"毕马威企业服务部门主管Bernard Brown说.(完)