〔英国经济〕8月固定职位受聘人数降幅放缓--调查

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透伦敦9月10日电---周一公布的调查显示,英国8月固定职位受聘人数降速放缓,企业加快雇聘临时工.
尽管英国经济陷于衰退,但企业过去一年持续创造就业岗位,使得失业率小幅下降.
根据招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)及毕马威会计师事务所的联合调查,8月固定职位招募指数从上月的47.3升至48.4,读值低于50仍意味着下滑.
但REC表示,招聘机构报告临时工及合同工就业人数九个月来首次增长.
"8月的数据再度展现出英国就业市场具备极高的韧性,其表现继续超越预估,"REC首席执行官Kevin Green说.
伦敦在固定职位招聘方面再次录得最大降幅.REC上月曾表示,一些公司已决定等到奥运会结束后再招募人手.
不过,调查在全国各地发现众多令人鼓舞的迹象."在一些地区,进行招聘的公司数量出现增加,出现减少的地区降幅现在也不那么明显.进程或许缓慢,但我们可能很快看到复苏的初步迹象,"毕马威企业服务部门主管Bernard Brown说.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月