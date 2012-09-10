〔标题新闻〕高盛管理层认为若经营条件改善,公司可实现20%的股东权益报酬率(ROE)--分析师

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险

春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。