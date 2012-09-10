〔法国经济〕总统奥朗德承诺两年内重振经济,年底前准备好就业改革

路透巴黎9月9日电---法国总统奥朗德周日承诺将在2014年底之前,令该国迟滞的经济恢复活力,并将今年底作为就业市场改革就绪的最后期限.

奥朗德在黄金时间播出的电视访谈中,对全国民众作出了上述承诺.他就任法国总统四个月以来,支持率下降以及关于其缺乏作为的议论已迫使他在经济方面采取更加积极的态度.

"我正在战斗,不会向后看."他说,"我会制定一个时间表...两年内制订政策来增加就业和增强竞争力.我正在加快速度."他说.

奥朗德表示,政府将把明年经济增长率预估从1.2%降至0.8%.眼下他最急迫的任务,就是在2013年预算中节省300亿欧元(384亿美元).

该份预算预计将是30年来最为严苛的一份,此时法国正努力试图实现明年赤字与国内生产总值(GDP)之比不高于3%的目标,否则就将面临失去投资者信心的风险.

该预算将在9月28日的内阁会议上宣读.预算公布日期已被推迟两天,以令奥朗德有时间赴纽约参加联合国大会.(完)