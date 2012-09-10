〔法国经济〕总统奥朗德承诺两年内重振经济,年底前准备好就业改革

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透巴黎9月9日电---法国总统奥朗德周日承诺将在2014年底之前,令该国迟滞的经济恢复活力,并将今年底作为就业市场改革就绪的最后期限.
奥朗德在黄金时间播出的电视访谈中,对全国民众作出了上述承诺.他就任法国总统四个月以来,支持率下降以及关于其缺乏作为的议论已迫使他在经济方面采取更加积极的态度.
"我正在战斗,不会向后看."他说,"我会制定一个时间表...两年内制订政策来增加就业和增强竞争力.我正在加快速度."他说.
奥朗德表示,政府将把明年经济增长率预估从1.2%降至0.8%.眼下他最急迫的任务,就是在2013年预算中节省300亿欧元(384亿美元).
该份预算预计将是30年来最为严苛的一份,此时法国正努力试图实现明年赤字与国内生产总值(GDP)之比不高于3%的目标,否则就将面临失去投资者信心的风险.
该预算将在9月28日的内阁会议上宣读.预算公布日期已被推迟两天,以令奥朗德有时间赴纽约参加联合国大会.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月