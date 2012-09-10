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亚洲 | 2012年 9月 11日 星期二 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--9月11日****

路透9月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3

企业信心指数 -- 正4

0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.0%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 逆差90 逆差101.2

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差45 逆差51.8

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 20 20.85

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差442 逆差429

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差14 逆差18.1

出口(亿加元) -- 391.0

进口(亿加元) -- 409.0

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%

1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6

2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.4%

(较上年同期) -1.9% -2.1%

2350 日本机械订单(较前月) 7月 +1.5% +5.6%

(较上年同期) -4.2% -9.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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9月9日(日)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 +0.9% --

2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 盈余6,254 --

(较上年同期) -40.6% --

2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% --

环比年率 +0.7% --

9月10日(一)

0130 澳洲投资房屋融资 7月 -2.7% --

房屋融资 -1.0% 持平

0500 日本消费者信心指数 8月 40.5 --

0500 日本服务业景气判断指数 8月 43.6 --

0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.5%

0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.8% -0.7%

(较上年同期) -2.6% -2.5%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负23.2 负30.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 减少32.8 增加95.5

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 8月 负19 --

2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 正2.5 --

(完)

--整理 隋芬/于春红;审校 白云

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