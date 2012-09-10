主要国家经济指标预测--9月11日****

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8584元附近
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
路透9月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 负3
企业信心指数 -- 正4
0530 法国非农就业岗位(较前季) 第二季修正值 -- -0.1%
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 7月 逆差90 逆差101.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差45 逆差51.8
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 91.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月8日当周 -- -0.4%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 20 20.85
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差442 逆差429
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 逆差14 逆差18.1
出口(亿加元) -- 391.0
进口(亿加元) -- 409.0
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月8日当周 -- +2.5%
1400 美国IBD经济乐观指数 9月 -- 45.6
2300 韩国失业率 8月 -- 3.1%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) -1.9% -2.1%
2350 日本机械订单(较前月) 7月 +1.5% +5.6%
(较上年同期) -4.2% -9.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月9日(日)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 +0.9% --
2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 7月 盈余6,254 --
(较上年同期) -40.6% --
2350 日本GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% --
环比年率 +0.7% --
9月10日(一)
0130 澳洲投资房屋融资 7月 -2.7% --
房屋融资 -1.0% 持平
0500 日本消费者信心指数 8月 40.5 --
0500 日本服务业景气判断指数 8月 43.6 --
0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.5%
0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.8% -0.7%
(较上年同期) -2.6% -2.5%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负23.2 负30.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 减少32.8 增加95.5
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价指数 8月 负19 --
2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 正2.5 --
(完)
--整理 隋芬/于春红;审校 白云
路透上海2月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8584元附近，较上日升值约48点。
--近期中国一些上市公司重要股东（持股5%以上股东）频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等行为，引发市场广泛关注。业内人士表示，在加大力度打击违法违规减持的同时，监管部门有望进一步完善大股东及董监高减持制度。专家表示，应完善相关制度，疏堵结合规范减持行为。
路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399