主要国家经济指标预测--9月11日****

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月16日

路透2月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7595 港元) 美国股市周三收涨，道琼工业指数<.DJI升>107.45点，或0.52%，至20,611.86点，盘中再创纪录新高， 标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 123.500 -0.54 9399