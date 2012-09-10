伊拉克系列爆炸事件致逾100人丧生 逊尼派副总统被判死刑

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kareem Raheem
路透巴格达9月9日电---巴格达什叶派聚居区周日遭遇一系列爆炸袭击，导致全国逾100人丧生。此前逃亡中的伊拉克逊尼派副总统哈希米(Tareq al-Hashemi)被判死刑。
这些袭击事件以及对哈希米的判刑，或将加剧伊拉克各宗派间的紧张关系。在美军撤离伊拉克九个月后，伊拉克什叶派领导的政府正奋力抗击政治上的不稳定稳定，并打击逊尼派武装反抗力量。
哈希米一直是伊拉克什叶派总理马利基的强硬批评者，在伊拉克政府去年12月发布对他的逮捕令后，他逃到境外，令什叶派、逊尼派与库尔德人之间本就脆弱的权力共享协议面临崩塌风险。
周日法庭宣布对哈希米的判刑后，巴格达六个地区发生汽车炸弹袭击，其中两处分别发生在一家饭店和以及咖啡馆，另有一枚炸弹在一处繁忙商业区爆炸，导致逾50人死亡。其他城市也发生爆炸事件。
"我听到女士的尖叫，人们跑向四面八方，街道上到处是椅子。我家窗户被炸裂，我母亲和两个孩子也受伤，"巴格达萨德尔城(Sadr City)的Alla Majid在一起爆炸后颤抖地说道。
目前逃亡土耳其的哈希米不太可能返回伊拉克，他指责马利基政府操控司法，打击逊尼派反对人士。他拒绝出席庭审，认为庭审不公。
在对他的判刑宣布之前数小时已发生过一波爆炸及枪击事件，当时导致至少58人丧生。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。