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债券 | 2012年 9月 10日 星期一 11:27 BJT

《中国国债发行日程表》--9月10日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
发债主体   规模     期限     票面利率     债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================ 
 财政部      300       7年     *3.25%     记账式国债     9/6-9/10      9/12  
 财政部     *300       3年   *周三招标    记账式国债   *9/13-9/17     *9/19 
 财政部 *至多210       3年     *4.76%    电子储蓄国债  *9/10-9/19      --
         *至多90       5年     *5.32%    电子储蓄国债  *9/10-9/19      --
 财政部       --      10年       --       记账式国债       9/19 
 财政部       --      20年       --       记账式国债       9/26
 
 财政部       --       7年       --       记账式国债       10/10  
 财政部       --       1年       --       记账式国债       10/17  
 财政部       --      10年       --       记账式国债       10/24  
 财政部       --       7年       --       记账式国债       11/7  
 财政部       --       5年       --       记账式国债       11/21  
 财政部       --       3年       --       记账式国债       12/5  
 财政部       --      10年       --       记账式国债       12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================ 
 广东省         43        5年     *3.21%     地方政府债    9/7-9/11     --
                43        7年     *3.40%     地方政府债    9/7-9/11     --
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*吉林等七省市  206        3年    周五招标    地方政府债    9/17-9/19    9/21
               210        5年    周五招标    地方政府债    9/17-9/19    9/21
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 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 康熙泽; 审校 李宏薇/丁淑琴

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