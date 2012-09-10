《中国国债发行日程表》--9月10日

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 300 7年 *3.25% 记账式国债 9/6-9/10 9/12 财政部 *300 3年 *周三招标 记账式国债 *9/13-9/17 *9/19 财政部 *至多210 3年 *4.76% 电子储蓄国债 *9/10-9/19 -- *至多90 5年 *5.32% 电子储蓄国债 *9/10-9/19 -- 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9/19 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 广东省 43 5年 *3.21% 地方政府债 9/7-9/11 -- 43 7年 *3.40% 地方政府债 9/7-9/11 -- ============================================================================ *吉林等七省市 206 3年 周五招标 地方政府债 9/17-9/19 9/21 210 5年 周五招标 地方政府债 9/17-9/19 9/21 ============================================================================ 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 康熙泽; 审校 李宏薇/丁淑琴
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月