《中国国债发行日程表》--9月10日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 300 7年 *3.25% 记账式国债 9/6-9/10 9/12 财政部 *300 3年 *周三招标 记账式国债 *9/13-9/17 *9/19 财政部 *至多210 3年 *4.76% 电子储蓄国债 *9/10-9/19 -- *至多90 5年 *5.32% 电子储蓄国债 *9/10-9/19 -- 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 9/19 财政部 -- 20年 -- 记账式国债 9/26 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/10 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/17 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 10/24 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 11/7 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 3年 -- 记账式国债 12/5 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/12 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 广东省 43 5年 *3.21% 地方政府债 9/7-9/11 -- 43 7年 *3.40% 地方政府债 9/7-9/11 -- ============================================================================ *吉林等七省市 206 3年 周五招标 地方政府债 9/17-9/19 9/21 210 5年 周五招标 地方政府债 9/17-9/19 9/21 ============================================================================ 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 康熙泽; 审校 李宏薇/丁淑琴