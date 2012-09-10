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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:54 BJT

〔表格〕9月7日止当周外资买超印度股票--野村

路透9月10日电---以下是9月7日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 13周 年内迄今 2011年

日本外亚洲市场 (285) 6,257 11,237 28,271 (14,372)

印度 443 1,132 4,033 12,188 230

印尼 (161) 27 478 822 1,274

日本 (742) 384 (4,744) 9,197 21,712

韩国 (138) 3,445 4,973 10,480 (7,341)

菲律宾 (67) (97) 1,088 1,889 1,327

台湾 (335) 1,889 721 801 (9,680)

泰国 (27) (139) (56) 2,091 (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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