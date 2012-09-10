《中国基金发行日程表》--9月10日

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *国泰6个月 国泰基金 建设银行 建设银行、中投证券等 9/6-9/21 短期理财债券基金 *华夏安康信用 华夏基金 中国银行 中国银行、国泰君安等 9/3-9/19 优选债券基金 *大成月添利 大成基金 农业银行 农业银行、中信证券等 9/10-9/18 理财债券基金 东方强化收益 东方基金 邮储银行 交通银行、银河证券等 9/3-9/28 债券基金 工银瑞信睿智 工银瑞信 民生银行 杭州银行、光大证券等 9/3-9/21 深证100指数分级基金 万家信用恒利 万家基金 建设银行 招商银行、宏源证券等 9/3-9/21 债券基金 安信目标收益 安信基金 农业银行 建设银行、招商证券等 8/27-9/21 债券基金 上投摩根中证 上投摩根 建设银行 招商银行、海通证券等 8/27-9/21 消费服务领先指数基金 南方金粮油 南方基金 工商银行 农业银行、银河证券等 8/27-9/21 商品股票基金 鹏华中证A股 鹏华基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 8/27-9/20 资源产业指数分级基金 嘉实增强收益 嘉实基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/27-9/19 定期开放债券基金 广发双债 广发基金 中国银行 农业银行、申银万国等 8/20-9/14 添利债券基金 德邦优化配置 德邦基金 交通银行 上海银行、齐鲁证券等 8/20-9/14 股票基金 易方达中小板 易 方 达 建设银行 交通银行、长江证券等 8/20-9/14 指数分级基金 银河主题策略 银河基金 中信银行 农业银行、国泰君安等 8/15-9/14 股票基金 浦银安盛幸福 浦银安盛 交通银行 招商银行、申银万国等 8/15-9/14 回报定期开放债券基金 汇添富多元 汇 添 富 中国银行 建设银行、渤海证券等 8/13-9/14 收益债券基金 中银保本混合基金 中银基金 招商银行 中国银行、招商银行等 8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息) 浙商聚盈 浙商基金 交通银行 浦发银行、东方证券等 8/6-9/14 信用债债券基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。