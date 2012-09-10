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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 10:56 BJT

《中国基金发行日程表》--9月10日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *国泰6个月        国泰基金      建设银行     建设银行、中投证券等     9/6-9/21   
  短期理财债券基金

 *华夏安康信用     华夏基金      中国银行     中国银行、国泰君安等     9/3-9/19
  优选债券基金

 *大成月添利       大成基金      农业银行     农业银行、中信证券等     9/10-9/18     
  理财债券基金

  东方强化收益     东方基金      邮储银行     交通银行、银河证券等     9/3-9/28  
  债券基金

  工银瑞信睿智     工银瑞信      民生银行     杭州银行、光大证券等     9/3-9/21
  深证100指数分级基金

  万家信用恒利     万家基金      建设银行     招商银行、宏源证券等     9/3-9/21
  债券基金
 
  安信目标收益     安信基金      农业银行     建设银行、招商证券等     8/27-9/21     
  债券基金

  上投摩根中证     上投摩根      建设银行     招商银行、海通证券等     8/27-9/21
  消费服务领先指数基金

  南方金粮油       南方基金      工商银行     农业银行、银河证券等     8/27-9/21
  商品股票基金

  鹏华中证A股      鹏华基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     8/27-9/20   
  资源产业指数分级基金

  嘉实增强收益     嘉实基金      招商银行     中国银行、国泰君安等     8/27-9/19     
  定期开放债券基金

  广发双债         广发基金      中国银行     农业银行、申银万国等     8/20-9/14     
  添利债券基金 

  德邦优化配置     德邦基金      交通银行     上海银行、齐鲁证券等     8/20-9/14  
  股票基金

  易方达中小板     易 方 达      建设银行     交通银行、长江证券等     8/20-9/14 
  指数分级基金

  银河主题策略     银河基金      中信银行     农业银行、国泰君安等     8/15-9/14
  股票基金

  浦银安盛幸福     浦银安盛      交通银行     招商银行、申银万国等     8/15-9/14
  回报定期开放债券基金

  汇添富多元       汇 添 富      中国银行     建设银行、渤海证券等     8/13-9/14  
  收益债券基金

  中银保本混合基金 中银基金      招商银行     中国银行、招商银行等     8/13-9/14 募集份额目标不超过50亿份(不包括募集期利息)

  浙商聚盈         浙商基金      交通银行     浦发银行、东方证券等     8/6-9/14 
  信用债债券基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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