《外汇专栏》多重因素可能令美元兑日圆在9月底走低

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 洪曦

路透伦敦9月7日电---近几周美元兑日圆JPY=波动不大,可能限制了交易员的发挥.不过这种情况也许即将改变.

日圆兑美元可能会在9月底上涨,上周四民间就业服务机构ADP Employer Services发布强劲数据后的美元轧空走高态势,也许只是暂时现象.

6月1日低位77.65将是合理的首道目标位,鉴于日本政府承认不愿日圆走强,美元测试2012年低点76.00的可能性不大,但仍会为此构筑一些动能.

日圆在8月抛开了季节性走强趋势,因为日本出口商认为汇率水平不利,尽量不卖出手里的美元.

但随着日本上半财年将在9月30日结束,该国出口商很可能不得不在那之前卖出美元,规模或会超出市场当前的预期.

出口商作预算时把汇率设在80日圆或以上,因此并不愿意在其下方卖出,但随着时间的推移,他们恐怕又不可避免要这么做.

而且下半财年即将来临,企业或许能在预算中下调目标汇率,这样的话,出口商在进入10月后可有更大灵活性在较低水平卖出美元兑日圆.

日本央行总裁白川方明周四之所以警告日圆走强的严重负面影响,也许正是因为意识到了上述的可能性.

不过,还有更多证据可以表明9月底前日圆将会升值.

如果美国联邦储备理事会(美联储, FED)在9月12-13日会议上推出新一轮货币宽松政策,日本央行将在行动上变得滞后.

美联储的行动预计会给美国公债收益率造成压力,使美债较日本公债的投资魅力降低.

这起码会使美元兑日圆失掉一个支撑要素,最不理想的情况则是,这会鼓励一些投资者在美债和日债中选择后者,从而推动日圆上涨.

另外,当日本经济形势不好时,该国投资者倾向于把资金汇回国内,这也会导致日圆走强.

因此在2011年日本地震和海啸发生后,日圆曾随即上涨.

**政治风险**

眼下,日本在面临经济挑战的同时,也发生着某种意义上的政治变化.国会对日本民主党(DPJ)所领导政府的支持度已然减弱.

周四,白川方明再度对政府无法应付日益恶化财政的风险提出警告.但改善财政秩序的希望似乎微乎其微.

国会的政治僵局已经影响到了政府日常管理.

财务大臣安住淳上周五警告称,政府资金可能在11月底前耗尽.

尽管日本首相野田佳彦政府制订了暂停部分国家支出的计划,情况都还是如此.野田的一项赤字融资议案目前仍受到反对党阻挠.

日本预计最早将在11月举行大选,但这或许也无助于打破政治僵局.

日本投资者如果认为情况比他们原先预想的还要糟糕,也是情有可原.

这可能会自相矛盾地意味着对日圆的一些需求,并引发9月底的日圆兑美元走强格局.(完)