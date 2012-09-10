〔金属期市〕沪铜触及四个月高位,受憧憬中美祭出刺激措施提振

路透上海9月10日电---上海期铜和期锌周一触及四个月来最高水准,受市场憧憬中国和美国将祭出更多刺激计划提振,此举将支撑工业金属需求.

上海金属期货合约也追随上周五伦敦市场的涨幅,当时基本金属普涨,因有报导称,中国政府出台1,500亿美元的基础设施建设项目,以及冀望美国联邦储备理事会(美联储,FED)在8月就业数据逊于预期后祭出宽松举措.

上海期货交易所主力12月期铜合约SCFc3一度劲扬2.6%,至每吨58,130元人民币(9,200美元)的盘中高位,为5月4日以来最高水准,随后在0155GMT略微回落,报58,050元.