版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:09 BJT

〔标题新闻〕必和必拓将自10月10日起关闭澳洲Gregory露天煤矿,因煤炭价格较低而成本较高

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8JN00A]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐