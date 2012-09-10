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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:26 BJT

〔标题新闻〕马来西亚9月1-10日棕榈油出口较上月同期增加26.8%至453,302吨--ITS

备注:ITS是货运调查机构Intertek Testing Services的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8KA18Y]

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