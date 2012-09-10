〔基金产业〕基金公司谨慎涉足西班牙公债,寻求更高投资回报

路透纽约9月7日电---为投资者寻求更高收益的基金经理已将目光转向一些人可能视之为高风险押注的资产:西班牙公债.

由于美国公债收益率(殖利率)接近零,投资组合经理正慢慢少量吃进西班牙公债,后者的收益率通常可达到3%-6%,以此为投资者带来更高回报.

在过去数月中,贝莱德(BLK.N)、Federated Investors(FII.N)、Prudential Investments(PRU.N)以及Wells Fargo Advantage Funds已开始或加码投资于西班牙公债.

这些公司的基金经理称,他们认为欧盟将安然度过当前的债务危机,并相信欧洲央行债券购买计划令这一前景更有望变成现实.

此外,由于投资者在固定收益市场取得回报的难度加大,在西班牙和意大利等国进行高风险押注作为获得收益的一个途径,已经变得越来越有吸引力.

持有或增持西班牙公债仓位的基金经理指出,他们所冒的风险已经带来回报,如果情况有变,他们将立即抽身而退.

"这并非一项可买入并持有的投资."Federated International Bond Fund的投资组合经理Ihab Salib表示.

"你必须积极操作,因为今年西班牙公债收益率曾经大跌200个基点,之后强劲反弹300个基点,然后再度走低."他说.

不过即便公债收益率降低说明投资者认为其风险减弱,但仍未能说服部分基金经理出手购买.

"所有指标都说明,西班牙的问题正变得更糟而非好转,"DoubleLine Capital的全球发达信用市场主管Bonnie Baha表示,"有关市场正镇定下来的陈词滥调并不意味着,出现了任何实质上的改变."该公司管理着400亿美元的资产,目前未买入任何西班牙债券.(完)