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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元走软,因此前公布的中国进口数据非常疲弱

0310GMT * 澳元/美元从1.0385走软至1.0370,此前中国公布的进口数据疲弱[ID:nEAP307802] * 原本预计8月进口将同比增长3.5%,但实际数据为下降2.6% * 数据对澳洲出口商不利,而且可能会令澳元人气承压 * 支撑位在55日移动均线切入位1.0355.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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