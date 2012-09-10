〔中国新债〕财政部周五将代理招标发行416亿元地方债,期限三和五年

路透上海9月10日电---中国财政部周一公告称,将于14日(周五)代理招标发行第五批地方政府债,发行总规模416亿元人民币,其中三年期206亿元,五年期210亿元.

刊登在财政部的公告显示,本两期债为今年第九、十期地方债,将采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率.

在第九批地方债中,河北、内蒙古、辽宁、大连、吉林、西藏、贵州省额度分别为46、42、30、7、40、5及36亿元.

在第十批地方债中,上述省市额度分别为46、43、30、8、41、5和37亿元.

本次招标时间为9月14日上午9:50-10:30,将合并发行、合并托管上市交易.该期债9月17日开始发行并计息,9月19日发行结束,9月21日起上市交易.

上月上旬和中旬,财政部代理发行三年期地方债,规模达216亿元人民币,中标利率为2.98%,投标倍数为1.38倍;五年期221亿元固息地方政府债,中标利率为3.38%;投标倍数为1.35倍.

全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

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