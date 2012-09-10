〔日本股市〕日圆走坚打压日经指数早盘收低,但中国概念股上扬

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
路透东京9月10日电---日股日经指数周一早盘收跌,因日圆走强打压部分出口股,尽管中国鼓励基建的计划提振与中国相关的个股上扬.有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出又一轮刺激举措的猜测推高日圆.
出口股走势承压,佳能(7751.T)、日产(7201.T)、Nikon(7731.T)和TDK(6762.T)下跌0.3-2.9%.
但建筑机械制造商小松制作所(6301.T)上涨2.3%,日立建机(6305.T)走升2.6%,延续周五因中国批准逾1,500亿美元的60个基建项目而录得的强劲涨势.
日经指数.N225早盘收跌0.1%,报8,860.34点.周五上扬2.2%,创五个月来最大单日百分比涨幅,因欧洲央行宣布计划购买欧元区重债国的公债,以应对该区债务危机.
东证股价指数.TOPX涨0.1%,报736.03点.早盘成交量较低,为过去90个交易日全日平均交易量的48%.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。