〔日本股市〕日圆走坚打压日经指数早盘收低,但中国概念股上扬

路透东京9月10日电---日股日经指数周一早盘收跌,因日圆走强打压部分出口股,尽管中国鼓励基建的计划提振与中国相关的个股上扬.有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出又一轮刺激举措的猜测推高日圆.

出口股走势承压,佳能(7751.T)、日产(7201.T)、Nikon(7731.T)和TDK(6762.T)下跌0.3-2.9%.

但建筑机械制造商小松制作所(6301.T)上涨2.3%,日立建机(6305.T)走升2.6%,延续周五因中国批准逾1,500亿美元的60个基建项目而录得的强劲涨势.

日经指数.N225早盘收跌0.1%,报8,860.34点.周五上扬2.2%,创五个月来最大单日百分比涨幅,因欧洲央行宣布计划购买欧元区重债国的公债,以应对该区债务危机.

东证股价指数.TOPX涨0.1%,报736.03点.早盘成交量较低,为过去90个交易日全日平均交易量的48%.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]