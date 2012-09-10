〔中国债市动态〕利率债收益率再上行,风险意愿升温持续压制债市

路透上海9月10日电---中国银行间债市周一延续了上日的弱势,利率债收益率升幅较为明显,近期国内外经济刺激政策方面的利好接连不断,市场风险意愿因此明显升温,股市和大宗商品走强,而债市则受明显抑制.

交易员指出,周末公布的8月经济数据显示,中国经济仍未显露触底反弹的信号,因此近期市场对政策面和基本面的预期很难出现趋势性的变化,机构纠结的心态也难有转变,现券料将延续弱势震荡的局面.

受海外内利好因素刺激,近期一直疲弱乏力的中国股市上周五拉出一根大阳线,创下近八个月最大单日涨幅.而今日早盘沪深股市仍守住上日涨势,小幅收高.

华东一银行交易员表示,"抛盘有点重,利率债(收益率)有4-5个(基)点的涨幅,信用债CP(短融买盘)稍好一点,中票比较淡."

虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]

剩余期限约6.74年的国债120010券最新成交对应收益率CN120010=CFXS为3.38%,上日尾盘为3.33%.(完)