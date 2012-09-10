〔中国债市动态〕利率债收益率再上行,风险意愿升温持续压制债市

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
路透上海9月10日电---中国银行间债市周一延续了上日的弱势,利率债收益率升幅较为明显,近期国内外经济刺激政策方面的利好接连不断,市场风险意愿因此明显升温,股市和大宗商品走强,而债市则受明显抑制.
交易员指出,周末公布的8月经济数据显示,中国经济仍未显露触底反弹的信号,因此近期市场对政策面和基本面的预期很难出现趋势性的变化,机构纠结的心态也难有转变,现券料将延续弱势震荡的局面.
受海外内利好因素刺激,近期一直疲弱乏力的中国股市上周五拉出一根大阳线,创下近八个月最大单日涨幅.而今日早盘沪深股市仍守住上日涨势,小幅收高.
华东一银行交易员表示,"抛盘有点重,利率债(收益率)有4-5个(基)点的涨幅,信用债CP(短融买盘)稍好一点,中票比较淡."
虽然中国8月份物价及消费均保持平稳,但工业增加值逊于预期以及工业生产者出厂价格(PPI)跌幅持续扩大,表明三季度经济仍处于下行寻底阶段,或会促成稳增长政策继续加力.[ID:nSB1767750]
剩余期限约6.74年的国债120010券最新成交对应收益率CN120010=CFXS为3.38%,上日尾盘为3.33%.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。