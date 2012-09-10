《交易视点》中国地产信用债短期流动性风险仍大,城投债供给续升--中金

路透北京9月10日电---中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，中国房地产行业信用基本面已有所改善，但个券短期流动性风险依然较大，需重点关注货币资金不足以覆盖短期债务的民营中小开发商。

另外，随着中票的供给高峰已经过去，可以开始逐步增持高等级中票。但高收益债后续供给压力仍然很大，尤其是城投企业债供给持续增加会导致一级市场难以明显回暖，并对二级市场收益率的下降产生抑制作用。

**房地产个券短期流动性风险依然较大**

二季度房地产公司债发行人的内部流动性有明显好转，无论是大型开发商还是中小型开发商销售增速都出现了显着回升，同时在投资支出方面仍十分克制，使得自由现金流由一季度的净流出转为净流入。

不过从外部流动性来看，大开发商和中小开发商则有较大的差异，前者已有所改善，而后者仍不乐观，显示银行对于中小开发商的放贷意愿仍较为谨慎。

总体来看，受益于内部现金流的改善，二季度房地产公司债发行人的短期偿债能力略有恢复。

展望下半年，开发商会继续加大销售力度同时控制投资，内部流动性将进一步改善，全行业的信用风险有望下降。但个券风险依然存在，需要重点关注货币资金不足以覆盖短期债务的民营中小开发商。

第一类是万业、名流、银基和东华，净短期债务规模较小，如果内部现金流能够继续改善，短期偿付风险应不大。其中名流、银基和东华的销售能力一般，历史上很少出现自由现金流持续大幅净流入的情形。此外，名流和银基在四季度面临债券的回售压力，两家发行人都必须通过上调票面利率才能避免短期流动性风险。

第二类是泛海和新湖，短期资金缺口较大，依靠内部现金流的改善偿还短期债务难度较大，未来能否增加外部融资对于缓解流动性压力至关重要。

**AAA级供给高峰暂过,城投债供给持续上升**

尽管上周和本周的高等级信用债发行仍比较密集，但8月以来短融中票一直未有新注册公告，中票注册余额已经从7月上旬3700亿的高位回落至2600亿，这可能意味着中票的供给高峰已经过去，未来发行节奏会逐步放缓，有利于促进高等级中票和企业债收益率的稳定。

5年AAA中票的发行利率下限已经回升至4.8%以上，我们重申前周的建议，可以开始逐步增持。

高收益债市场回暖与资金面改善和半年报业绩风险释放完毕有关，但后续供给压力仍然很大，尤其是城投企业债全年的发行量有望达到3600亿元，较去年增加一倍以上。供给的增加会导致一级市场难以明显回暖，并对二级市场收益率的下降产生抑制作用。

7月份以来新上市公司债大多呈折价状态，虽然近期新发行公司债的票面利率已经在供给的推动下有所上升，但仍存在上市后继续折价的风险。

**新券配置建议**

上周新发短融整体资质在同评级中不占优，AAA短融资质整体更接近AA+。

AA+中普天在本次发行时刚刚上调评级，但我们认为基本面没有明显改善，4的评分与AA三花和AA-韶能一致，相对价值较弱。

上周新发普AAA中票资质均偏弱，尤其其中陕有色和鲁黄金相对投资价值不如AA+义马和方正，另外AA+闽投和鲁国投资质也在同评级中偏弱。

上周新发城投企业债资质普遍很差，主体评分多在5档，推荐评分达到4+且可回购的济小清河债；渝惠农债经担保后债项违约风险明显降低，对主体资质和流动性要求不高的投资者可以考虑；其余评分5档个券中推荐可回购淮开控债和不可回购亳州债及咸宁债。

非城投企业债方面，蓉投控债和渝富债违约风险不高，定价相对可比中票有优势，有一定配置价值，建议优先选择渝富债；合肥中小集合债债项违约风险不高但主体事件风险较高，适合风险承受能力强且对流动性要求不高的投资者。

上周新发一重公司债资质更接近AA+级品种，定价与AA+中票相比偏低。

**评级调整:赣赛维主体评级下调至A,展望仍为负面**

上周共有3项评级调整行动，其中赣赛维主体评级下调至A，中金评分由5+下调至5，且评级展望仍为负面，未来有进一步下调的可能。

鲁黄金和中普天均为主体评级上调1小档，中金评分均维持不变。(完)

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