《即时观点5》中国8月进出口均弱于预期,受内外需不振冲击

路透9月10日电---中国海关周一公布,8月出口同比增长2.7%,略低于路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低于路透调查中值的增长3.5%.

当月贸易顺差266.6亿美元,高于路透调查中值顺差198亿美元.

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主要数据:

--8月出口同比增长2.7%(路透调查中值为3.0%);前月为1.0%.

--8月进口同比下降2.6%(路透调查中值为3.5%);前月为4.7%.

--8月贸易顺差266.6亿美元(路透调查中值为198亿美元);前月为顺差251.47亿美元.

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以下为市场人士的评论:

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩博士:

周日公布的宏观数据不好,国内或仍存去库存压力,内需不振,进口维持在相对低的增速也就比较正常.

经济疲弱,而且看不到很明显改善的迹象,未来进出口应该会维持比较低的增速.进口有望企稳,从负增长变为小个位数的增长;出口更多地要看外围的情况.

内外需都比较疲弱.不过,随着欧洲央行从言论干预转为实际操作,外围经济有改善的趋势.8月份,资金回流新兴经济体还是比较明显的.

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明:

出口领域依然面临同样的挑战,即外需疲弱.

进口增速下滑有点出人意料,因8月原油价格大幅反弹,逊于预期的进口可能是由于中国持续面临去库存压力.

--FORECAST PTE驻新加坡经济学家 CONNIE TSE:

8月数据显示中国国内经济疲弱,这将进一步激发市场对刺激经济及放松货币政策的预期.我仍然预计,在年底之前,中国还将有一次降息.

不过,我仍认为,鉴于对后续通胀预期、资产泡沫及国内银行'资产负债表'迅速扩张的风险担忧,财政刺激政策及货币放松将不会像2009-2010年看到的那样激进.

--国海证券宏观分析师 邹璐:

8月进出口数据略差于预期,出口及进口显示内外需均仍较疲弱,与8月份继续回落的工业增加值相对应.

我们认为,由于外围经济尤其是欧洲经济疲弱,预计出口增长受阻,年内要达到10%的增速较难,总体维持个位数增长.而进口受内需疲弱拖累出现负增长,后续随着稳投资政策落实可能将略有小幅回升,但总体料仍是个位数增长.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

现在看来,8月出口很明显显示外需疲弱不是个暂时的现象,可能会持续好几个季度.对此从政策角度也没有太多可以做的,因为靠中国自身政策是很难改变外需疲弱这一情况的.

进口和预期差很多,从进口数据及其细节看,是中国自己的内需比较差,这也和昨天的数据比较一致.

这样看起来政策还是要继续放松.虽然基建回暖,甚至连房地产都有回暖迹象,但应该看到,问题主要出在中国的制造业,而其在经济中的比重要超过基建和房地产.制造业面临的很大问题是产能过剩,生产价格越跌越深,直接影响到企业的盈利能力.政策要放松并不仅仅要做更多基建,至少要给企业在税费上减负.

另外在货币政策上,利率放松依然有空间,CPI增速虽然回升,但应该看到这主要受蔬菜等个别价格的影响,整个需求面还是比较弱的.

预计三季度还是底部,随着基建项目资金开始落实以及房地产投资回暖,四季度经济增速回升的可能性较大.

--日信证券宏观经济分析师 陈乐天:

8月份出口数据和预期差不多,但进口数据比预期差很多.而进口同比下降,和8月份的投资数据(同比增速下降),是比较吻合的.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

全球范围看,除了美国稍好,欧盟和新兴国家数据都不好,需求下滑,中国人民币有效汇率上升都影响中国出口.

整体经济仍在下降,不过值得关注的是8月房地产投资上升,加上基建投资的加码,经济在四季度触底的希望增加,但中国经济周期性底部可能维持较长时间,或许2-3年,必须完成产能化和去杠杆化.

下一步关注房地产投资上升的势头能否维持,毕竟中国去年下半年以来经济快速下滑的主要原因是房地产的贡献加速下滑.

--交通银行金融研究中心研究员 王宇雯:

出口比我们前期预测的要好一些,而且去年8月较7月在下降,但今年还略有上升,主要原因是国内一系列稳出口政策效果有一定显现,政策力度还是比较大的.

欧美日经济目前来看都不是太好,投资没起来,制造业就很难复苏,国内经济也比较弱,未来的压力还是比较大.如果外部环境持续疲弱,出口复苏还是有一定难度,实现10%的年增长目标有困难.

--国盛证券研究所所长 周明剑:

8月进口数据严重低于预期,可见国内需求萎缩得很厉害,顺差大于上月是进口下降造成的.外贸整体增速也很低,说明外部需求依然很弱.

料四季度进口数据会好一些,但只是好一点点,主要是国内需求不振,很多行业产能过剩.料下半年鼓励出口和进口的政策应该并重,会加大出口退税力度和降低进口税率特别是消费品进口税率.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

出口符合预期.根据前期公布的韩国、越南出口数据判断,本月中国出口应该有一个弱反弹,根据相关性测算名义增速会反弹至3%左右;工业数据中的出口交货值回升亦预示了这一点.

近期政策已经提示将在外贸领域进一步有所动作,所以我们判断7月形成的出口底应该是可以进一步巩固一下的.但是进口是让人大跌眼镜的,增速明显弱于预期.

我们估计进口的下降一则和目前仍旧比较偏悲观的企业预期有关;二则大宗商品的下跌所带来的价格因素应该在其中扮演了一定影响,我们估计扣除价格因素之后的实际进口差不多已经企稳.

进出口数据和已经公布的工业、消费及投资数据都证实了一点,即中国经济在此轮周期中的的底部区域正在形成.

--民生证券宏观分析师 张磊:

进出口数据均低于市场平均预期,尤其进口数据同比负增长,显示内需仍然乏力.

进出口数据表明当期国内经济面临的内外需环境仍然不容乐观,一方面外部实体经济需求确实乏力,另一方面,传统出口行业受高企成本影响,比较优势减弱.

稳定出口政策与稳定出口行业就业紧密相关,当前诸如稳汇率、调出口退税等政策仍是权宜之计,逐步实现出口部门产业结构升级,调整出口产品结构核心竞争力才是关键.

不过3月以来进口低迷倒逼连续顺差,以存款形式留存的外汇对未来外汇占款仍然存在潜在冲击,也导致央行在降准上多一份束缚.

--华融证券研究部副总经理 马兹晖:

8月份进出口数据和我们的预期差不多,情况还是比较差,今年下半年的情况都不会太理想.国际原材料价格虽然有所反弹,但目前国内企业库存还是较高,仍需要时间消化库存.此外,进口需求一般是领先出口的,这样看后期出口形势也不妙.

整体经济三季度触底看来是没戏了,下滑非常明显,四季度要靠出口拉动是不太可能了,还是要看投资.目前投资方面有一些积极信号,房地产投资有所回升,铁路投资不用说肯定是回升了,制造业还是差一些.

6月时我们预计三季度GDP同比增长7.3%,现在暂不做调整,四季度回升的可能性较小,之前预计也是在7.3%,要不要调整还要再看看后期数据吧.

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇: