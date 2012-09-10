〔中国货币市场〕回购利率隔夜涨七天跌,宽松预期下低成本期限更受青睐

路透北京9月10日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜涨七天跌,因机构短期资金面预期宽松,更加青睐成本更低的隔夜品种,不同期限资金供求关系发生变化.

"七天(回购利率)降很多,融出供给多,需求弱,"北京一国有银行交易员称,"短期看不到资金紧,机构会更倾向于借便宜的隔夜资金,但感觉隔夜供给比上周五还是要紧一点.总体看,回购基本在开盘价附近,说明大家认可."

上海一银行交易员则指出,短期内资金面情况尚可,回购利率近期波动较大,一定程度上与开盘定价模式有关;仍然关注央行公开市场操作情况,若仍维持小幅的投放或回笼,即料资金面大幅变动的可能性小.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMT]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

==============================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3120 2.1406 +17.14 3,677.76

七天CN7DRP=CFXS 3.0027 3.4000 -39.73 430.59

14天CN14DRP=CFXS 3.2286 3.4896 -26.10 68.77

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3224 2.1472 +17.52 1,175.25

七天CHICNY7D=CFXS 3.0096 3.4197 -41.01 57.56

==============================================================================(完)