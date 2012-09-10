〔中国货币市场〕回购利率隔夜涨七天跌,宽松预期下低成本期限更受青睐

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
路透北京9月10日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜涨七天跌,因机构短期资金面预期宽松,更加青睐成本更低的隔夜品种,不同期限资金供求关系发生变化.
"七天(回购利率)降很多,融出供给多,需求弱,"北京一国有银行交易员称,"短期看不到资金紧,机构会更倾向于借便宜的隔夜资金,但感觉隔夜供给比上周五还是要紧一点.总体看,回购基本在开盘价附近,说明大家认可."
上海一银行交易员则指出,短期内资金面情况尚可,回购利率近期波动较大,一定程度上与开盘定价模式有关;仍然关注央行公开市场操作情况,若仍维持小幅的投放或回笼,即料资金面大幅变动的可能性小.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMT]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3120 2.1406 +17.14 3,677.76
七天CN7DRP=CFXS 3.0027 3.4000 -39.73 430.59
14天CN14DRP=CFXS 3.2286 3.4896 -26.10 68.77
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3224 2.1472 +17.52 1,175.25
七天CHICNY7D=CFXS 3.0096 3.4197 -41.01 57.56
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。