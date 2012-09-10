〔投行观点〕调降中国三季度GDP增幅至7.4%,年内仍有降准降息可能--中金

* 调降三四季度GDP增幅和今明两年增幅

* 预计年内仍有1-2次降准和一次降息

* 短期中国经济增速见底在即,增长反弹的幅度有限

路透北京9月10日电---中国大型投行--中金公司发布的2012年四季度中国宏观经济展望报告称,调降第三和第四季度中国经济增幅,同时下调今明两年的经济增速.

报告对货币政策的基准预计是,年内仍然有1-2次降准和1次降息的空间(对称降息),明年可能降准3-4次,降息1次(非对称降息).财政政策扩张的力度较大,下半年的赤字空间达到2万亿元人民币左右,并预计明年继续维持积极态势.

中金报告称,欧美等发达国家正启动新一轮的货币宽松,国内政策支持增长的方向没有改变,预计全球经济总体改善,短周期来讲中国经济增速见底在即,但受制于控制房地产泡沫、调结构的需要,增长反弹的幅度有限,并维持明年经济增长弱反弹的判断.

附表为中金公司调降中国GDP增幅:

GDP增幅(%) 最新预测 此前预测

三季度 7.4 7.6

四季度 7.5 7.9

2012年 7.6 7.8

2013年 8.0 8.3

报告并称,欧美政策宽松有利于改善中国外需,缓解资金流出压力,国内基础设施投资在政策扶持下加快,房地产投资趋稳,去库存对增长的拖累将随着最终需求改善而减弱.

从政策面看,货币放松是大方向,积极财政政策的空间也较大.但是反弹幅度受到调结构的制约,去杠杆抑制私人部门投资,货币政策受到房地产调控的掣肘,稳增长以定向宽松为主,总量刺激的力度不大.

报告称,对降准的预计主要是基于外汇占款增量萎缩的判断.相对于公开市场操作,调低存准率是应对持续的资金外流的更有效手段.从技术角度看,降准只是对冲外汇占款增量的减少,不一定代表流动性放松.对降息的判断主要基于目前仍然居高的企业实际贷款利率.

之所以认为可能有1次非对称降息,主要由于明年CPI可能回升,如果央行要避免实际存款利率为负,则存款利率只有1次下调(25个基点)的空间.房地产走势是影响上述判断的风险因素.由于降准和降息具有指标意义,为避免影响房地产市场预期,央行降准降息的节奏和力度可能低于中金的预期,更多地利用逆回购等公开市场操作.

对于市场担忧中国会不会出现滞胀,中金认为可能性小.因劳动力供给短缺导致的工资上升反映劳动力相对资本的稀缺性增加,伴随着企业盈利下降,私人部门投资增长将受到抑制.中国劳动力转移放缓发生在人口红利释放和与其相关的高投资以后,经济属于过剩型,相对价格的调整将更多的体现在资本品价格下跌,消费品价格通胀主要还是和经济短周期的波动有关.

中金报告提到,8月宏观数据显示增长继续放缓,通胀总体温和,8月工业生产增速继续放缓,但是国内最终需求增速平稳,显示拖累当前经济增长的主要是疲弱的外需和企业去库存.

8月CPI同比涨幅虽有回升,但环比符合历史均值,主要体现季节性回升.由于去年四季度食品价格呈现反季节下降,因此基数效应可能导致今年四季度CPI同比涨幅上升.但在总需求疲弱、PPI下跌的环境里,总体通胀压力温和.

中国海关稍早公布的数据显示,中国8月出口同比增速仍显疲弱,仅增长2.7%;而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.贸易顺差266.7亿美元,高于路透调查预估的顺差198亿美元.[ID:nSB1769184]

欲浏览中国8月份经济数据,请点选《专题新闻快速浏览》--中国经济继续寻底[ID:nSB1767682](完)