〔路透调查〕新西兰央行本周料维持利率不变,最早或于明年上半年升息

* 新西兰央行将于9月13日2100GMT公布货币政策声明

* 官方指标利率料持稳于2.5%

* 即将卸任的新西兰央行总裁博拉尔德将发表最后的声明

路透惠灵顿9月10日电---新西兰央行本周料将维持指标利率在记录低位不变,连续12次在政策会议中均按兵不动.由于通胀率低、新西兰元汇率高企、以及全球前景充满挑战,新西兰央行无需立即采取政策行动.

此外,周四将是新西兰央行总裁博拉尔德最后一次的利率决策.在任职10年之后,博拉尔德的总裁职位将由前世界银行常务副行长惠勒接任.

博拉尔德向来行事低调,尽管他曾在全球信贷危机期间大刀阔斧地快速降息,但他似乎较乐于让官方指标利率(OCR)长时期维持不变.

"7月以来形势并未出现决定性的转折,本月晚些时候博拉尔德将卸任,所以按兵不动似乎是个简单明确的选择,"Westpac首席分析师Dominick Stephens表示.

他称,惠勒可能在货币政策走向上有明显不同的观点,不过差异性可能尚需几个月的时间才会彰显出来.

新西兰央行总裁对央行的政策立场拥有独立的权责.

路透访问的18名分析师均预计,新西兰央行将维持官方指标利率在2.5%不变,多数分析师预计升息时间最快料将是明年上半年.(完)