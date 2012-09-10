〔路透调查〕新西兰央行本周料维持利率不变,最早或于明年上半年升息

国泰君安期货：“金三银四”临近，沪钢下行有限
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
* 新西兰央行将于9月13日2100GMT公布货币政策声明
* 官方指标利率料持稳于2.5%
* 即将卸任的新西兰央行总裁博拉尔德将发表最后的声明
路透惠灵顿9月10日电---新西兰央行本周料将维持指标利率在记录低位不变,连续12次在政策会议中均按兵不动.由于通胀率低、新西兰元汇率高企、以及全球前景充满挑战,新西兰央行无需立即采取政策行动.
此外,周四将是新西兰央行总裁博拉尔德最后一次的利率决策.在任职10年之后,博拉尔德的总裁职位将由前世界银行常务副行长惠勒接任.
博拉尔德向来行事低调,尽管他曾在全球信贷危机期间大刀阔斧地快速降息,但他似乎较乐于让官方指标利率(OCR)长时期维持不变.
"7月以来形势并未出现决定性的转折,本月晚些时候博拉尔德将卸任,所以按兵不动似乎是个简单明确的选择,"Westpac首席分析师Dominick Stephens表示.
他称,惠勒可能在货币政策走向上有明显不同的观点,不过差异性可能尚需几个月的时间才会彰显出来.
新西兰央行总裁对央行的政策立场拥有独立的权责.
路透访问的18名分析师均预计,新西兰央行将维持官方指标利率在2.5%不变,多数分析师预计升息时间最快料将是明年上半年.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪/王洋
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。
路透墨尔本2月16日 - 澳洲央行一名高层官员周四表示，澳洲大部分抵押贷款债务是由偿债能力最强的较高收入家庭持有，但较低收入家庭为买房必须大量举债，面临潜在压力。