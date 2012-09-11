《交易视点》中国需警惕风险偏好转变对中长期利率债影响--中信证券

路透北京9月11日电---中信证券最新发布的利率市场周报认为，中国8月CPI同比增速回升至2.0%，四季度将逐步涨至3%左右，而欧央行直接货币交易(OMT)等举措有望使海外风险情绪提升，这对中长期利率产品的影响较大，建议交易型机构继续规避。

考虑到流动性将出现一些积极因素，对3年左右利率产品将产生一定支撑，交易型机构仍可继续持有，在月内进行小规模的波段操作。Repo互换可能继续上行，短期内可继续持有5年左右Repo互换看涨交易，也可以参与1×5年的Repo互换增陡交易。

**经济增长小幅回落,CPI小幅回升**

8月份工业增加值同比增速为8.9%，季调后工业增加值环比折年率为7.4%，略高于7月份5.7%的环比折年增速，但仍处于偏低的水平，后续经济增长仍有进一步下滑的风险。

8月份CPI同比增速为2.0%，季调后CPI环比折年率为4.1%，明显高于7月份0.8%的环比折年率。8月份CPI同比的回升主要受食品价格上涨推动，季调后CPI食品环比折年率为11.4%。

9月份CPI同比可能略低于2.0%，进入四季度后，CPI同比将逐步小幅回升，到12月份CPI同比有可能上行到3%左右。

**市场研判**

尽管在政策放松偏慢的背景下，月内货币市场将继续保持紧平衡状况，但央行的逆回购操作能够较好的平滑货币市场利率，规避关键时点和事件对资金面的冲击，不至于出现流动性显着趋紧的极端情况。

在资金面保持相对平稳的情况下，通胀触底回升的预期令债券市场面临一定压力，尤其是中长期利率产品，但增长偏弱又意味着利率产品的总体风险是可控的。

从海外来看，欧央行的直接货币交易（OMT）措施在短期内将有助于稳定市场预期，改善重债国家的融资环境，大大降低了欧元区发生系统性金融危机的可能性。美国方面，由于8月份新增非农就业数据弱于预期，且通胀处于较低的水平，美联储推出QE3的预期正不断强化。

因此，海外市场主流偏好有望阶段性的从低风险资产向高风险资产转移，这将对国内利率产品造成一定的负面影响，收益率曲线有望出现陡峭化的趋势。

具体到现券策略上，通胀回升及海外风险情绪的提升对中长期利率产品的影响较大，建议交易型机构继续规避。

虽然资金利率的波动中枢仍将保持在3.5%附近，但考虑到流动性将出现一些积极因素，对3年左右的利率产品将产生一定支撑，3年及5年国债收益率超过3.0%及3.2%的概率不大。

3年左右的品种在上周弱势环境中并未出现显着下跌，交易型机构仍可继续持有，在月内进行小规模的波段操作。Repo互换可能继续上行，短期内可继续持有5年左右Repo互换看涨交易，也可以参与1×5年的Repo互换增陡交易。(完)

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