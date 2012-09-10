〔中国金融〕CPI筑底年内降息可能性大降,存准率仍有下调空间--中证报

中航期货：利好兑现，谨防沪铜高位回落风险
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
路透上海9月10日电---中国证券报周一发表评论文章称,8月CPI同比涨幅反弹,PPI增速则创下34个月以来新低,显示物价反弹同时需求依旧不足.处于筑底过程中的CPI未来将随着经济好转而缓慢回升,在此情况下,年内降息的可能性大大降低,但存款准备金率仍有下调空间.
中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,高于7月触及30个月低点的1.8%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下跌3.5%,跌幅持续扩大.[ID:nSB1767776]
该评论文章称,受基数降低影响,8月后CPI回升已在预期.不过需要注意的是,因劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力,当前物价对需求扩张仍比较敏感,扩张性政策刺激增长的效应可能下降、刺激通胀的效应则在增强.
因此,在物价筑底的情况下,中国央行的利率政策短期内将淡出,以避免明年物价上升对利率政策带来压力.同时保持一定的利率水平,有助于抑制新一轮投资中一些经济效益低下、不具备还款能力的项目的盲目扩张.
至于数量型工具的存款准备金率方面,文章认为仍有下调空间.目前央行通过巨量逆回购,以"滚雪球"方式来调节银行流动性,在操作的便利性和实施效果上均弱于下调存款准备金率.央行当前不愿下调存款准备金率,与担心明年通胀反弹和影响房地产调控心理预期有关,但年内存款准备金率仍有下调可能.
6月末至今,央行公开市场连续11周仅通过逆回购调节市场流动性.其中上周共进行了1,350亿元人民币的逆回购操作,当周净回笼520亿元.[ID:nSB1762948][CN/MMTCN]
今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
春节长假过后，沪铜走出一波先抑后扬的走势。周一沪铜指数突破5万元/吨整数关口，创出2014年8月初以来的高点。持仓总量迅速增长，从春节长假前的不足45万手增长至本周二的61万手以上。资金青睐沪铜的原因有智利铜矿工人举行罢工、国内多地固定资产投资超出预期、国内短期加息预期减弱、美元回调等。但对于后市，我们判断，铜价连续拉升后，上升动能已经不足，调整风险已经临近。
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。