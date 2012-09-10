〔中国汇市〕人民币早盘随外盘小涨,弱于预期的8月贸易数据影响有限

* 人民币早盘跟随非美货币小幅走升

* 美国就业数据不佳令QE3预期再升温

* 8月中国贸易数据弱于预期,但影响有限

* 短期客盘料保持相对平稳

路透北京9月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小幅走升.美国就业数据不佳令QE3(第三轮量化宽松)预期再度升温,人民币随非美货币表现走强;而最新出炉的中国8月贸易数据虽弱于预期,但影响有限,客盘表现相对平稳.

北京某国有大行交易员称,中国贸易数字整体趋弱的格局没有出现较大变化,并没有对早盘现汇走势产生明显影响;当前人民币汇率主要还是看大环境,基本上是跟随非美货币的走势.

北京时间12:22,人民币兑美元即期报6.3372元,上日收报6.3430元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3375元,上日中间价为6.3412元.

中国海关稍早公布,8月出口同比增长2.7%,略低于路透调查中值3.0%;进口同比下降2.6%,远低于路透调查中值的增长3.5%;贸易顺差266.7亿美元,高于预估的顺差198亿美元.[ID:nEAP307802]

华南某股份银行交易员亦认为,今天人民币中间价走势主要是受隔夜欧元涨势影响,而国内进出口数据虽然较弱,基本还是在市场预期之内,同比没有多大改善,对现汇交易影响有限.

该交易员认为,短期内市场主要是受政治因素主导,客盘预计会保持相对均衡的状态,十八大之前应不会有更多政策出台;预计人民币在6.33-6.34元的阻力位仍然有效,近期在6.33-6.36元区间都是正常的震荡范围.

"9月的月中和月底会出现一些购汇,八天国庆长假之前,企业也要买美元备付,这之前客盘应该比较平稳."他说.

东京汇市欧元兑美元周一下滑,但仍守在四个月高位附近,此前美国公布的就业数据表现疲弱,增强了外界对美联储本周将祭出更多刺激举措的预期.[FRX/CN]

中国央行货币政策二司副司长郭建伟称,进一步扩大人民币汇率波幅是未来的趋势,是一个政策选项,但究竟什么时候真正实施目前还不好判断.[ID:nSB1768452]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4165/95,上日尾盘为6.4235.

北京时间12:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3375/15元,上一交易日尾盘报6.3400元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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