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货币新闻 | 2012年 9月 11日 星期二 10:10 BJT

〔中国数据〕8月社会融资规模1.24万亿元,新增人民币贷款7,039亿--央行

路透北京9月11日电---中国人民银行周二称,8月社会融资规模为1.24万亿元人民币,比上月多1,885亿元,其中,当月新增人民币贷款7,039亿元,高于路透调查中值的6,000亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-8月社会融资规模为10.07万亿元,比上年同期多6,915亿元.

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门.(完)

更多细节,请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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