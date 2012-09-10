〔英国经济〕央行必需警惕宽松货币政策的风险--央行首席经济学家

《全球主要国家债券发行预告》--2月16日-2月23日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透都柏林9月8日电---英国央行首席经济学家戴尔表示,在判断进一步刺激措施必要性的时候,英国央行必需确保不引燃通胀,表明其不太赞成进一步购买资产.
在都柏林的一次会议上戴尔强调,如果经济低迷是因为增长能力受损,那么注入更多资金可能并非恰当的对策.
戴尔说:"如果你拉上手刹,那么不管你怎么踩油门,只会令汽车过热,速度却提不起来."
"如果产出增速保持低迷,那么决定如何应对时,首先要仔细评估潜在供给和需求的形势,"他说,"对于未来几年来说,危机前的增速可能不是合适的标杆."
戴尔还表示,英国央行也需要考量进一步放松措施的潜在成本,因长期的宽松货币政策或鼓励投资者过度冒险,并拖延必要的经济调整.
"必要时,货币政策能够而且应该提供短期支持,但必需防止它成为长期的拐杖,以至于妨碍必要的经济再平衡过程,"戴尔说.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班
路透新加坡2月16日 - 按资产排名的东南亚最大银行--星展集团控股公布季度获利下降9%，逊于市场预期。由于离岸石油服务行业遇到困难，坏帐费用大增。此前其同业华侨银行也提列了较高的坏账拨备，凸显新加坡石油服务业企业面临偿债压力。
路透东京2月16日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月11日止 当周外资转为买超日股。 外资2月11日止当周在日本股市买超1,756亿日圆，前一周为卖超2,47 8亿日圆。 日本投资者最近一周卖超海外债券2,974亿日圆，前一周为卖超1,264 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 +175.6 -99.2 +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8r +244.4r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月 5日-2月11日 -96.7 -297.4 -38.9 1月29日-2月