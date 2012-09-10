〔英国经济〕央行必需警惕宽松货币政策的风险--央行首席经济学家

路透都柏林9月8日电---英国央行首席经济学家戴尔表示,在判断进一步刺激措施必要性的时候,英国央行必需确保不引燃通胀,表明其不太赞成进一步购买资产.

在都柏林的一次会议上戴尔强调,如果经济低迷是因为增长能力受损,那么注入更多资金可能并非恰当的对策.

戴尔说:"如果你拉上手刹,那么不管你怎么踩油门,只会令汽车过热,速度却提不起来."

"如果产出增速保持低迷,那么决定如何应对时,首先要仔细评估潜在供给和需求的形势,"他说,"对于未来几年来说,危机前的增速可能不是合适的标杆."

戴尔还表示,英国央行也需要考量进一步放松措施的潜在成本,因长期的宽松货币政策或鼓励投资者过度冒险,并拖延必要的经济调整.

"必要时,货币政策能够而且应该提供短期支持,但必需防止它成为长期的拐杖,以至于妨碍必要的经济再平衡过程,"戴尔说.(完)