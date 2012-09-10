〔中国货币市场〕回购利率隔夜涨七天跌,宽松预期下低成本期限更受青睐(更新版)

金期投资：郑州菜粕期货涨势难持续，短线有望回调
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
(上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京9月10日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜涨七天跌,因机构短期资金面预期宽松,更加青睐成本更低的隔夜品种,不同期限资金供求关系发生变化.
"七天(回购利率)降很多,融出供给多,需求弱,"北京一国有银行交易员称,"短期看不到资金紧,机构会更倾向于借便宜的隔夜资金,但感觉隔夜供给比上周五还是要紧一点.总体看,回购基本在开盘价附近,说明大家认可."
上海一银行交易员则指出,短期内资金面情况尚可,回购利率近期波动较大,一定程度上与开盘定价模式有关;仍然关注央行公开市场操作情况,若仍维持小幅的投放或回笼,即料资金面大幅变动的可能性小.
业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为七天、14天及28天,正回购期限为28天及91天.[CN/MMT]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3122 2.1406 +17.16 4,039.29
七天CN7DRP=CFXS 3.0023 3.4000 -39.77 521.00
14天CN14DRP=CFXS 3.2154 3.4896 -27.42 78.39
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3208 2.1472 +17.36 1,287.35
七天CHICNY7D=CFXS 3.0131 3.4197 -40.66 64.56
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6950 2.0150 +68.00 413.62
七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8150 2.9400 -12.50 125.84
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.8800 2.8000 +8.00 2.22
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3300 2.1500 +18.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0200 3.4000 -38.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1100 3.4900 -38.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.2992 2.1253 +17.39 --
七天SHICNYSWD= 3.0025 3.3908 -38.83 --
三个月SHICNY3MD= 3.6389 3.6373 +0.16 --
==============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
春节过后，受美豆上涨提振和国内饲料厂阶段补库需求旺盛影响，菜粕期货稳步走高，远月合约价格一度刷新合约高点。展望后市，南美大豆产区天气转好，减产忧虑消退，美豆出口高峰已过，美豆涨势难续，而国内港口油厂菜粕库存上升，菜粕需求暂时难以启动，菜粕期货上涨空间有限，短线有望回调。
在经历节后第一天的暴跌后，螺纹钢期货重拾升势。截至本周二，螺纹钢主力1705合约收于3,442元/吨，近6天累计上涨380元/吨，涨幅达到12.41%。我们认为，正月十五过后，下游需求将逐步启动，最近多地公布的2017年固定资产投资数据远超市场预期，基建投资加码使市场对“金三银四”旺季充满期待，中下游补库热情高涨。另外，供给侧改革继续加码，各地陆续出台2017年去产能目标增强了市场信心。总体而言，沪钢仍将延续强势格局，易涨难跌。
本周大盘呈现先扬后抑的态势，周一强势上攻，周二略显乏力，周三冲高回落。昨日，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.41%、0.06%和0.99%，对应期指三品种当月合约跌幅分别为0.27%、0.06%和0.67%。不过，期指跌幅均略微小于现货指数跌幅，当月合约贴水分别收敛至11.5点、5.6点和22.1点。